Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

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Piyasalar Fed'in TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklanmışken ECB'den acil toplantı kararı geldi.

ECB, daha önce takvimde yer almayan bir şekilde bugün saat 12.00'de 'özel' bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. ECB Sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında toplantıda piyasada son yaşananların değerlendirileceğini belirtti.

Son olarak faize dokunmayan ECB geçen perşembe günü temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme 'niyetinde' olduğunu açıkladı. 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 5.1'den yüzde 6.8'e yükseltti. 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon yüzde 8.1 ile rekor kırmıştı.

ALMANYA-İTALYA FARKI

ECB'nin net bir faiz artırım sinyali vermesi üzerine AB ülkelerinin hazine tahvil getirilerinde yükselişler yaşandı. İtalya 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi yüzde 10'u aştı. Böylece piyasa tarafından takip edilen Almanya ve İtalya arasındaki tahvil getirileri arasındaki fark 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BELİRSİZLİK SATIŞ GETİRDİ

ECB geçen hafta faiz artıracağını belirtirken özellikle borç yükü yüksek olan ülkeleri artan faizlere karşı nasıl destekleyeceğine dair bir plan açıklamadı. Bu da daha riskli görülen güney ülkelerinin tahvillerinde satışa yol açtı.

Bugünkü toplantı sonrası bir açıklama yapılacak mı bilinmiyor. Ancak açıklama gelirse ülkelerin nasıl destekleneceğine dair mesajlar verilebilir.

MİLANO'YA GİDECEKLERDİ

Ancak toplantının acil alınan bir kararla gerçekleştirilmesi detaylı bir plan oluşturulması ihtimalini de zayıflatıyor. Reuters bugün toplanacak ECB Yönetim Konseyi üyelerinin toplantıya dün çağırıldığını, bazılarının bugün Milano'da katılacakları bir konferansı son anda iptal ettiğini bildirdi.