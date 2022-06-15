Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

Piyasalar Fed'in TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklanmışken ECB'den acil toplantı kararı geldi.
ECB, daha önce takvimde yer almayan bir şekilde bugün saat 12.00'de 'özel' bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. ECB Sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında toplantıda piyasada son yaşananların değerlendirileceğini belirtti.
Son olarak faize dokunmayan ECB geçen perşembe günü temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme 'niyetinde' olduğunu açıkladı. 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 5.1'den yüzde 6.8'e yükseltti. 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon yüzde 8.1 ile rekor kırmıştı.
ALMANYA-İTALYA FARKI
ECB'nin net bir faiz artırım sinyali vermesi üzerine AB ülkelerinin hazine tahvil getirilerinde yükselişler yaşandı. İtalya 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi yüzde 10'u aştı. Böylece piyasa tarafından takip edilen Almanya ve İtalya arasındaki tahvil getirileri arasındaki fark 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
BELİRSİZLİK SATIŞ GETİRDİ
ECB geçen hafta faiz artıracağını belirtirken özellikle borç yükü yüksek olan ülkeleri artan faizlere karşı nasıl destekleyeceğine dair bir plan açıklamadı. Bu da daha riskli görülen güney ülkelerinin tahvillerinde satışa yol açtı.
Bugünkü toplantı sonrası bir açıklama yapılacak mı bilinmiyor. Ancak açıklama gelirse ülkelerin nasıl destekleneceğine dair mesajlar verilebilir.
MİLANO'YA GİDECEKLERDİ
Ancak toplantının acil alınan bir kararla gerçekleştirilmesi detaylı bir plan oluşturulması ihtimalini de zayıflatıyor. Reuters bugün toplanacak ECB Yönetim Konseyi üyelerinin toplantıya dün çağırıldığını, bazılarının bugün Milano'da katılacakları bir konferansı son anda iptal ettiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!