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Haberler Para Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz artırımında hız kesti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. ECB önceki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı

Giriş: 04.05.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

'ENFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR'

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi ve süregelen enflasyon baskısı ışığında 25 baz puanlık faiz artırımına gidildiği belirtildi.

Manşet enflasyonun son aylarda düşüşe geçtiği belirtilen karar metninde "Ancak fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor. Daha önceki faiz artırımları Euro Bölgesi finansman ve parasal koşullarına güçlü bir şekilde aktarılırken, diğer yandan kararların reel ekonomiye aktarımındaki gecikme ve gücü belirsizliğini koruyor" denildi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun gelecekteki kararları, politika faizlerinin orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılması için yeterli düzeyde kısıtlayıcı olmasını sağlayacaktır. Kurul, kısıtlayıcılığın uygun seviye ve sürede belirlerken veri odaklı yaklaşımına devam edecektir."

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7

Son olarak Eurostat, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdiğini açıkladı. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 6.9 seviyesindeydi.

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