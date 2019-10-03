Son dakika haberine göre, İstanbul Avcılar'daki yurt binaları Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem hasarı nedeniyle 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek.

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarında bulunuldu. Gelen ihbarların 4 bin 972'si vatandaşlardan, 221'i okullardan, 12'si hastanelerden, 48'i ise diğer kamu kurumlarından iletildi.

42 EĞİTİM BİNASININ İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hasar tespiti için bildirilen eğitim binalarından 179'unda yürütülen incelemeler tamamlandı. Çalışmalarda 134 okulun hasarsız, 30 okulun az hasarlı, 15 okulun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Eğitim binalarının 42'sinin ise incelemesi devam ediyor.

Hastanelerin 8'inin hasarsız, 2'sinin az hasarlı, 2'sinin de ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Diğer kamu kurumlarına ait 35 binanın hasarsız, 7 binanın az hasarlı, 4 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 binada inceleme devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından iletilen ihbarlardan 2 bin 179 binanın hasarsız, 739 binanın az hasarlı, 189 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bina olduğu anlaşıldı.

Vatandaşların ihbar ettiği diğer riskli binalarla ilgili incemeler sürüyor.