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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

        Avcılar'da meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Ukrayna'dan gelen tur otobüsü kamyona çarparken, çarpmanın etkisiyle kamyon da 3 araca çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:23
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        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
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        Avcılar'da TEM Otoyolu'nda, aralarında tur otobüsünün de yer aldığı 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.

        Kaza, saat 13.50 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ukrayna'dan Türkiye'ye turist getiren tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka kapağı önce Ukrayna plakalı yolcu otobüsüne, ardından arkadaki 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

        TEM Otoyolu'nun trafiğe kapatılan 2 şeridi kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

        "ÇOK YARALI VAR"

        Kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Yanaral, "Birden bir patırtı koptu, otobüs sağ tarafa girdi, o arada kamyona vurdu. Kamyona vurduktan sonra kamyon bize vurdu. Allak bullak oldu, bir anda can pazarı. Çok yaralı var, otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı. Çünkü biz öndeydik bize vurunca biz de öndekine vurduk. Benim vurduğum araç kaçtı." ifadelerine yer verdi.

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