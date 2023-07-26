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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ataşehir'de trafik kazası! Önce direğe sonra ağaca çarptı

        Ataşehir'de trafik kazası! Önce direğe sonra ağaca çarptı

        İstanbul Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce direğe sonra da ağaca çarparak durabildi. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 08:54
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        Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

        İddiaya göre, 06 HC 6391 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, ilk olarak yol kenarında bulunan ve kullanılmayan aydınlatma direğine, ardından da ağaca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

        #trafik kazası
        #Ataşehir
        #son dakika
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