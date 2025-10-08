Ataşehir’de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA'nın haberine göre yangında 4 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 14.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak’taki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı.

Fabrikada çalışan işçiler yangından kendi imkanlarıyla çıktı. Alevleri fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında yangında dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale gerçekleştirilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.