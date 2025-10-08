Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ataşehir'de fabrika yangını | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi

        İstanbul Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 4 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ataşehir’de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangında 4 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, 14.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak’taki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı.

        Fabrikada çalışan işçiler yangından kendi imkanlarıyla çıktı. Alevleri fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında yangında dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale gerçekleştirilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Habertürk Anasayfa