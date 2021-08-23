Aslı'nın şüphe dolu ölümü!

DHA

Adana'da Aslı Demir (42), aynı odada birlikte uyuduğu kızı A.S.Ş. (17) tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızı A.S.Ş. ile yaşayan kadın kuaförü Aslı Demir, iddiaya göre bir süre önce bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Demir'in vücudunda enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktı.

ANNESİ TEPKİ VERMEYİNCE 112'Yİ ARADI

Yaraların tedavisi için sık sık hastaneye giden Demir, dün gece kızıyla birlikte aynı odada uyudu. Öğlene doğru uyanan A.S.Ş. annesini de uyandırmak istedi. Annesinin kendisine tepki vermemesi üzerine telaşlanan genç kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Aslı Demir'in öldüğünü tespit etti. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.