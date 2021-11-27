"Aşılanmayanlar virüse çanak tutuyor"

Koronavirüs pandemisinde dünya yaklaşık iki yılı geride bırakırken, Covid-19'a karşı geliştirilen yeni ilaçlar ve tedaviler gündemde.

"ÖNEMLİ OLAN UYGUN FİYATA ÜRETİLMESİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrolünde artık yeni tedavilerin devreye gireceğini ve Molnupiravir ilacının Türkiye’de üretileceğini söyledi. Bunun çok hızlı ve sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, "Şimdi önemli olan birilerinin bu ilacı doğru, dürüst ve uygun fiyata üretebilmesi. Hangi firma çıkıp bunu hızla üretecek ve bize ücretsiz sağlayacak önemli olan bu" dedi.

"FAVİPİRAVİR TARTIŞMALARI BOŞ, O DOĞRU BİR DENEMEYDİ"

Bakan Koca'nın; Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmaların ele alındığını ve Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildiğini açıklaması, Favipiravir ile ilgili tartışmaları yeniden yoğunlaştırdı.

"Favipiravir ile ilgili etkisizmiş, zararlıymış gibi yaygara kopartmak etik değil" diyen Prof. Dr. Üresin "O dönem bu ilaçla ilgili ümit verici gelişmeler vardı, güvenlikle ilgili de bir problem olmadığı için hekimler riskli hastalara uyguladı" şeklinde konuştu. Üresin "Bunlar boş konuşmalar. O sırada elden gelenin en iyisi yapılmaya çalışıldığı için doğru bir denemeydi. Şimdi aynı şartlardaki hastalar için faydası çok daha belirgin ilaçlar olunca tabi ki onları öne çekmek mantıklı" dedi.

YERLİ AŞI OLUMLU BİR TAKTİK

Yerli aşı Turkovac için Acil Kullanım Onayı için başvurulmasını değerlendiren Prof. Dr. Yağız Üresin "Bu onay acil ihtiyaç olduğunda verilir. Zaten ülkemizde uygulanan aşılar varken bu nokta için erken görünüyor" şeklinde konuştu. Üresin "Yerli üretim ve tedarik hızlandırılıp dışa bağımlılık kaldırılırsa bu nereden baksanız olumlu bir taktik" dedi.

"AŞILANMAYANLAR VİRÜSE ÇANAK TUTUYOR"

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarının yüksek olmasının ardında aşı tereddütü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yağız Üresin, "Tam aşılı olmak iki doz aşı olmak değil, sonra hatırlatma dozları var. Bu hiçbir ülkede yüzde 70'e ulaşabilmiş değil" şeklinde konuştu. Üresin "Ne olursa olsun aşılanmış olanlar bu hastalığı daha hafif geçiriyor bu kesin ve insanlar aşılanmamakla virüse çanak tutuyor, diğer insanları da tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Güney Afrika'da ortaya çıkan ve bazı bilim insanları tarafından 'ürkütücü' olarak tanımlanan yeni bir varyanttan bahsediliyor. Bu konuya da değinen Prof. Dr. Yağız Üresin, "Deltadan sonra da bazı varyantlar çıkmıştı ama evrimsel olarak elendiler" dedi. Henüz nasıl bir varyant olduğu ile ilgili fazla bilgi olmadığına dikkat çeken Üresin " Maalesef ihmal edilen, aşılanmayan bölgeler virüs için deney laboratuarı oluyor" dedi.