Aşılamada sistem sorunu yaşanıyor

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Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın aşı ile ilgili merkezi sisteminde sorun olduğu belirtildi. Hastanelere gelen vatandaşlardan da yarın için tekrar randevu almaları istendi.

Yetkililer, sorunun çözümü ile ilgili bir süre vermezken, vatandaşların sağlık kuruluşlarına gitmeden önce aşı yapılıp yapılmadığını öğrenmelerinin de yararlı olacağı kaydedildi.

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