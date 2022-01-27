Artvin’deki heyelan paniği kamerada!

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı kara yolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler kara yolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.