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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürüp boş araziye attı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürüp boş araziye attı

        İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçaklanarak boş araziye bırakılan Orhan Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan'ın cansız bedenini, kardeşi kan izlerini takip ederek buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:35
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        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
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        Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Orhan Kaplan'ın (23) cansız bedeni kardeşinin kan izlerini takip etmesi üzerine boş arazide bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Orhan Kaplan ile tartışan A.B., bıçaklayarak öldürdüğü Kaplan'ı boş araziye atarak kaçtı.

        Sabah saatlerinde kan izlerini takip ederek iki sokak uzaktaki boş arazide ağabeyinin cansız bedenini bulan kardeşi, 112'yi arayarak haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Orhan Kaplan'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi için Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kaplan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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