Arkadaşını öldürdü! Vahşet bitmedi!

DHA

Antalya'da, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde kan donduran bir olay meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser (40) ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı.

ARKADAŞLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser´e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir´i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

PARKA GİDİP MEZAR KAZMAYA BAŞLADI

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

KATİL ZANLISI VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı. Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.