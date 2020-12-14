Arkadaş şoku! Paraya sıkışınca anladı

Adana'da evli iki çocuk babası B.Ç. (30),iddiaya göre arkadaşı N.Y.'nin (44) 77 Cumhuriyet altınını, yerine sahtelerini koyarak çaldı. Eşine otomobil kendisine de cep telefonu aldığı öne sürülen ve gözaltına alınan B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 7 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi´nde meydana geldi. Bir süre önce eşi vefat eden ve iki kız çocuğuyla yaşayan N.Y., eşinden miras kalan evi 240 bin TL'ye sattı. N.Y. daha sonra bu paranın neredeyse tamamıyla altın yatırımı yapmaya karar verdi. Kuyumcuya giderek 77 Cumhuriyet altını alan N.Y., bu altınları yatak odasına sakladı.
PARAYA SIKIŞIP, BOZDURMAYA KALKINCA ANLADI
Bir süre sonra paraya sıkışan N.Y. altınları sakladığı yerden çıkararak aldığı kuyumcuya götürüp bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. N.Y. ise altınları kendisinden aldığını ve bunun nasıl olabileceğini sordu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra altınlara incelemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerinin ardından 77 Cumhuriyet altının da sahte olduğu belirlendi.
İŞSİZKEN YENİ OTOMOBİL VE TELEFON ALMIŞ
Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve takipler sonucu söz konusu altınları N.Y.'nin arkadaşı B.Ç.'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine 12 Aralık günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı. B.Ç.'nin sık sık N.Y.'nin evine gittiği ve işsiz olmasına rağmen yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığı öğrenildi.
DOLANDIRICILIKTAN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Arkadaşı B.Ç.'nin ara sıra evine geldiğini ve altınlarının yerini ona geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç.'den şikâyetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç.'nin daha önce de dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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