Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı.

Arda Turan'ın sezonun bitmesinin ardından ekibinden birkaç kişiyle birlikte Shakhtar'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ukrayna Ligi temsilcisi 38 yaşındaki teknik direktöre yıllık 2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

Bu sezon Eyüpspor; Süper Lig'de 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

2023 yılında Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, İstanbul temsilcisinde 83 maçı yönetti ve 1.76 puan ortalaması tutturdu.

"ANLAŞMA GELECEK SEZON GEÇERLİ OLACAK"

Flaş gelişmeyle ilgili bilgileri aktaran HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, "Bu anlaşma gelecek sezondan itibaren geçerli olacak. Bu ayın başında Arda Turan'a birçok ülkeden teklif vardı. Ukrayna ekibinin özellikle bir ilgisi olduğu bilgisini paylaşalım. Yıllık 2 milyon € ücret karşılığında anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.