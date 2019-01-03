03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin bıçaklayıp, silahla vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı Hasan İsmail H. ve silahın sahibi olduğu belirlenen babasının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlu adliyeye sevk edilirken zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Zanlı emniyetteki ifadesi şu şekilde:
"2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandım. 2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm.
"2 EL ATEŞ ETTİM SONRA DA BIÇAKLA SALDIRDIM"
Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum."
TUTUKLANDI
Zanlı Hasan İsmail H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası ise serbest bırakıldı.
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