Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı araştırma görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı kopya çektiği iddiasıyla başlayan "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın emekli polis olan babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan İsmail H.'nin girişinde güvenlik aramasının yaptığı üniversiteye bıçak ve silahı da nasıl soktuğu araştırılıyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ

Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir."

BAŞKA BİR ÖĞRENCİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Çankaya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesinin ardından, "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan M.B. isimli öğrenci hakkında soruşturma açıldı.

ÖĞRENCİLERİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

EŞİ'NDEN DERS GİBİ AÇIKLAMA

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı. Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Çankaya Üniversitesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, "Akademik teamüllere ve etik kurallara sahip çıktığı için elim bir hadise sonrasında aramızdan ayrılan Araştırma Görevlisi Ceren Damar'a Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, Çankaya Üniversitemizin bütün hocaları ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz. YÖK Başkanlığı olarak, bizleri derinden üzen bu olayı şiddetle kınıyor, buna benzer menfur hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.