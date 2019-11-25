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Akılalmaz olay! Aranan maganda baba çıktı!

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri, babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Küçük kızın ise hayati tehlikesi sürüyor

25.11.2019 - 08:10 | Güncelleme: İHA
maganda vurdu

İstanbul'da dün saat 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-738 Sokak'ta, edinilen bilgi ve iddiaya göre, silahını temizleyen baba, 3 yaşındaki Evin B.K.’yi karnından vurarak yaraladı. Olay sonrası kızını kucağına alan baba Fetih K., Avcılar’da özel bir tıp merkezine götürdü. Minik Evin’in ilk müdahalesinin ardından sağlık merkezi çalışanları olayı polis ekiplerine haber verdi.

BABA ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine tıp merkezine gelen polis ekipleri baba Fetih K.’ye olayın nasıl geliştiğini sordu. Fetih K. kızıyla markete giderken nereden geldiği belli olmayan ‘Yorgun mermi’ kurbanı olduğunu ifade etti. Telefonda ise baba, annesiyle balkonda bulunduğu sırada düğün konvoyundan ateş edilmesi sonucu olduğunu söyledi.

SOKAKTA KAN İZİNE RASTLANMADI

Polis ekipleri babanın verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği‘ne bağlı ekipler babanın ifadesi doğrultusunda olayın gerçekleştiği bölgede çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri sokakta herhangi bir kan izine rastlamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bunun üzerine babayı gözaltına alan polis ekipleri, büyük bir şok ile karşılaştı. Evde silahını temizleyen babanın silahı yanlışlıkla ateş alarak minik Evin’i karnından yaraladığını itiraf etti. Baba gözaltına alınırken, hayati tehlikesi devam eden 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

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