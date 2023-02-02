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Maltepe'de bariyer araca girdi; koltuk dışarı çıktı

İstanbul'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Maltepe'de yaşanan olayda bir araç bariyere saplandı. Hafif ticari aracın koltuğu ise bu sırada dışarı çıktı. Ağır yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı

Giriş: 02.02.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Araç bariyere saplanınca koltuk dışarı çıktı!
DHA

Maltepe, D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

DHA'da yer alan habere göre kazada aracın önünden girip arkasından çıkan bariyerle birlikte koltuk da yol kenarında kaldı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yıldız'ın oturduğu koltuğun bariyerlerde kaldığı görüldü. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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