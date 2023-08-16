Antalya ve Bingöl'deki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dün Bolu'nun Göynük, Denizli'nin Acıpayam, Antalya'nın Akseki, Eskişehir'in Alpu, Çankırı'nın Şabanözü, Bingöl'ün Genç, Ankara'nın Çubuk, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde orman yangınları çıktı. Bu yangınlardan Antalya ve Bingöl yangınları devam ediyor. İşte son durum...
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Kuyucak Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale edildi.
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Helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Yangına, 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozerle 450 kişilik ekip müdahale ediyor.
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Alevlerle mücadeleye, yakın köylerden gelen vatandaşlar da destek veriyor. Değirmenlik köyünden gelerek ekiplere yardımcı olan Muzaffer Demir, AA muhabirine, yangını duyduğunda arkadaşlarıyla kamyonete binip bölgeye geldiğini söyledi.
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Demir, "Yangını duyduk, 4-5 arkadaş bölgeye geldik. Daha gelenler de oldu. Kısa bir zamanda arabamla buraya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Çalışan insanlardan da fedakarlık bekliyoruz. Vatandaş olarak küreğimle gelmişim ben buraya. Benim için önce vatanım, milletim ve devletim. Devletim varsa ben varım." diye konuştu.
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BİNGÖL'DEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede dün başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden ve onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ve 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.
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Yangının Doğanca, Yayla, Ziyaret, Servi Aktoprak ve Kaledibi, Eskiköy ile Yoldaşan Mahallesi bölgelerine sıçradığı belirtildi.
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BİR ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ, YABAN HAYVANLARI ÖLDÜ
Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi. Ekipler, bölgede bulduğu bir kaplumbağaya su vererek serinletmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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