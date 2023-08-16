Demir, "Yangını duyduk, 4-5 arkadaş bölgeye geldik. Daha gelenler de oldu. Kısa bir zamanda arabamla buraya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Çalışan insanlardan da fedakarlık bekliyoruz. Vatandaş olarak küreğimle gelmişim ben buraya. Benim için önce vatanım, milletim ve devletim. Devletim varsa ben varım." diye konuştu.