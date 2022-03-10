Tarihi zirve sonrasında Lavrov'dan açıklamalar!

HABERTURK.COM

Son dakika... Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuştu.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştük saha sonra üçlü bir toplantı yaptık. Bu görüşe Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonucu bu görüşme kararı aldık. Krizin çözümüne yönelik her türlü teması destekleriz.

"MÜZAKERELERİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ"

Bugünkü görüşmemiz sonucuna şu anlaşıldı aslında müzakerelerin yerini hiçbir şey tutmaz. Özellikle insani konuları ele aldık. Askeri birliklerin ve sivillerin zarar görmemesi için ne tür önlemler alınabileceğini konuştuk.

İnsani koridor açılması için önerimizi yineledik. Konuşanları kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Rus topraklarında yapılan müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca bir çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarını dikkate alarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

"AB ÖLÜMCÜL SİLAHLARI TEŞVİK EDİYOR"

Ukrayna'ya yurt dışında silah tedarikini tehlikeli bir eylem olarak görüyoruz. AB ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyor. Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık. Ukrayna ülkesin içinde laboratuvar kuruyor ve bunlar ileride biyolojik silah için kullanılabilir, Ukrayna alenen bunları reddetti. Avrupa tek bir sesle elimizde bilgi yok, BM temsilcileri de elimizde bilgi yok dedi. Bu da şaşırtmıyor bizi. Ukrayna'ya silah gönderebilmeleri lazım ki bunlar eylemlerinden sorumludur.

Lavrov, "Ukrayna'ya bombalarla saldırılmasını nasıl açıklayacaksınız, Rusya borçlarını ödeyememe durumuna düşüyor. Bunları nasıl açıklayacaksınız?" sorusunu şöyle yanıtladı;

Aslında Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddiayla karşılaşıyoruz. Bu doğumevinde tüm hemşire doktorların kovulduğuna ilişkin veriler BM'ye 3 gün önce sunuldu.

Her durumda aslında objektif haberler, bilgiler veren tarafla kimse ilgilenmiyor. Devlet başkanımız da hükümetimiz de bu konular üzerinde çalışıyor.

"ZELENSKIY BİZİ ANLAMAYA BAŞLADI"

Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktığında işte o zaman Batılı ortaklarımızı vicdanına ve aklına seslenerek anlaşmaya varmak istedik. O zaman bizi anladılar ancak 'NATO üyeliğine asla karışmayınız' dediler. O zaman bizim güvenliğimizin çıkarlarını ilgilendiren konulara nasıl NATO karar verebilir. Biz Ukrayna'daki faaliyetlerimizi haklı çıkarmaya çalışmıyoruz. Biz amaçlarımızı açıkça dile getirdik. Yeni Nazi hükümeti istemiyoruz. Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız, Zelenskiy bizi anlamaya başladı. Putin ve Zelenskiy görüşebilir, Putin buna karşı değil.

Halkımız zorluklarla karşı kalıyor ama bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin bilinçli bir şekilde bu krizden çıkmasını umuyoruz. Biz hiçbir Batı ülkesine bağımlı olmamayı diliyoruz.

"PUTIN TEMASLARDAN HİÇ KAÇINMAMIŞTIR"

Putin temaslardan hiç kaçınmamıştır, bizim bu temasların lafta kalmasını istemiyoruz. Kuleba ile görüştük, bir katma değer yaratacaksak görüşürüz. Ukrayna devleti son yıllarda laf olsun diye görüşme yapılsın istiyor, somut bir sonuç çıksın diye değil. Kiev'den beklenen hiçbir taahhüt yerine getirilmedi. Görüşmeler bir sorununu çözülmesi için yapılır, sonuç getirmeyecekse niye görüşme yapılsın?

BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

Biyolojik silahların saldırılar sırasında kullanıldığına ilişkin iddialar var. Askeri biyolojik laboratuvarlar biyolojik silahların yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye aykırı olarak oluşturulmuştur. Bu denemelerin barışçıl amaçlarla yapılmadığı çok açık.

"Ukrayna'ya saldırmayacağız dediniz, hastaneye saldırdınız. Size nasıl güvenelim?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, Biz sonuna kadar çaba harcayarak aslında askeri harekatı önlemek istedik. BM bilgisinde ABD'ye taleplerimizi ilettik. Ukrayna'yla ilgili alınacak kararlarda bizim de görüşümüzün alınmasını istedik. Putin neden askeri harekat kararı aldığını açıkça dile getirdi. Yaptığımız hareketin mantığını anlayabilirsiniz, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz, yeni bir Nazi hükümetini olmasını istemiyoruz." dedi.

"RUSYA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

Rus kökenli her şeye saldırı söz konusu. Batı'nın bizim faaliyetlerimize gösterdiği tepki bu yüzden bu kadar hiddetli. Burada ölüm kalım savaşı veriyor. Rusya dünyanın siyasi haritasında yasal çıkarları göz edilerek ölüm kalım savaşı veriyor.

"BURAYA SÜRECİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRMEYE GELMEDİK"

Biz buraya sürecin gidişatını değiştirmeye gelmedik. Belarus'ta fiilen süreç işliyor, orada konu üzerinde görüşmeler var. Burada paralel bir görüşme açmıyoruz, yeni formatlar kurulması arzulanıyor. Ancak bugünkü görüşmemize bakacak olursak sayın Kuleba, 'ateşkes konusunda anlaşamadık' demiş burada böyle bir hedefimiz yoktu. 'Ateşkes ilan edelim, insani koridor kuralım deniyor' bütün bunları gazetecilere bizim iyi niyetlerimiz sonuçlanmadı demek için söylüyor. Burada anlık algılar üzerinde çalışmalar yapılıyor, ana unsurlar göz ardı ediliyor.

Yaptırımlar hakkında konuşan Lavrov, "Batı'ya bağlı olmayacağız. Hiçbir kesim ekonomimiz kötü hale getiremeyecek. Biz bütün bunları Batılı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz, biz petrol ve gazı cezalandırmak için kullanmadık" dedi.

"Rusya'nın askeri yardım konularında kırmızı çizginiz nedir?" sorusunu yanıtlayan Lavrov şöyle konuştu;

"Ukrayna'yı silahlandıran ülkelerle ilgili olarak bu ülkelerin kendileri için devasa bir tehdit oluşturduklarını düşünüyoruz. Ukrayna yönetimi silahlı hiçbir belge olmaksızın, kayıtsız dağıtıyorlar bu da bir sorundur. Biz NATO ülkelerine yönelik bir planımız olduğunu söylemedik. Liz Truss "Eğer Putin Ukrayna'da kaybetmezse onun ihtiraslarının sınırı olmaz demişti" bunu söyleyen biz değiliz."

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKAR MI?

Lavrov, "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusunda "Buna inanmıyorum. Nükleer konu bu tartışmaların Batılı temsilciler tarafından atıldı." dedi.

Başka görüşme olur mu ?"Bizler her türlü formatta görüşebiliriz sadece bu görüşmeler görüşmüş olmak için yapılmamalı."

"Rusya görüşmeler yoluyla çözümü hedefliyor mu? Ateşkes ne zaman olur?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, "Sivil insanlar ölüyor, 3. kez anlatıyorum. 3 kezdir bu doğumevinden bahsediliyor, burada manipülasyon var. Kimse başka ülkelere halel getirecek şekilde güvenlik sağlayamaz. Kimse baskın bir rol çabasına girmemeli. AB değil bireysel ülkeler hükümlülüklerini yerine getirmeli. Diplomasi bakın ne hale geldi. Diplomasiyle her türlü sorun çözülür deniyor. Ukrayna'nın silahtan arındırılması gerekiyor çünkü burada oluşmuş tehdit Rusya'ya . Medeniyet tehdidi var her türlü tehdit var. Bu somut ertelenemez bir hale geldi. Olayları dürüstçe yürütmek istiyoruz böyle olması durumunda bir çözüme ulaşmış olurduk. Dürüst olarak bizimle süreci yürütmek isteyen partnerler göremiyoruz. Bütün AB'ye oluşan tehdide fark ederler diye düşünüyorum." dedi



