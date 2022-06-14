Antalya'da motosiklet, yayaya çarptı: 3 ölü

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasına karışan 3 kişiden kurtulan olmadı. Edinilen bilgiye göre; Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.

AA'nın haberine göre; feci kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.