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        Haberler Gündem Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Antalya'nın Kumluca açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:12
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        Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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