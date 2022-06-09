Annesini ve üvey kardeşini öldürdü! "Ellerinizden öpüyorum!"

İstanbul Eyüpsultan'da, 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden sanık Uğur Biroğlu, annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adrese giden ekipler, burada Mesut Biroğlu ve annesi Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu.
KATİL EVLAT TUTUKLANDI
AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık tutuklanırken, Şükran Biroğlu'nun bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkmıştı.
ANNESİNİ BOĞUP, BIÇAKLADIĞI SAPTANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan raporda, Şükran Biroğlu'nun boğularak ve bıçaklanarak, Mesut Biroğlu'nun ise bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Uğur Biroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölenlerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.
CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI
Duruşmada, sanık Uğur Biroğlu'nun cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği belirtildi.
"AFFINIZA SIĞINIYOR, ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"
Son sözü sorulan sanık Biroğlu, "Affınıza sığınıyorum. Ellerinizden öpüyorum" dedi. Müştekilerin avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.
İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren sanık Biroğlu'nu "üst soyu kasten öldürme" ve "kardeşini kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
CEZAİ İNDİRİM UYGULANMADI
Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirdiğini belirterek, cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığı kaydetti.
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