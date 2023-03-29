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Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu

Türkiye bir kez daha tüyleri diken diken eden bir vahşete tanık oldu. Denizli'de meydana gelen olayda yangın çıkan evde 1 buçuk yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan anne ise bebeğini öldürerek evi ateşe verdiğini itiraf etti

Giriş: 29.03.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı - Güncel haberler
Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı
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AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu, polise teslim olan anne bebeğini öldürerek evini ateşe verdiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre ilçede bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İFADESİ DE DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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