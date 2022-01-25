Anne vahşetinde 'yasak aşk' detayı!

DHA

Hamide Çakmak, geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Mamak´taki evlerinde kızı Esmanur'u iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, eve giden sağlık ekipleri Esmanur Çakmak´ın öldüğünü belirledi. Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak´ı gözaltına aldı.

Tutuklanan Hamide Çakmak

Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti. Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

TELEFON MESAJINDAN ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, Esmanur Çakmak'ın, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi. Çakmak´ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.