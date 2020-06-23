MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mert yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLMASINI TEMENNİ ETMİŞTİ
Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şampiyonluk temennisinde bulunmuştu. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, olası tartışmaların önüne geçmek adına bu maç öncesi tecrübeli teknik adam ile anlaşarak yolları ayırdı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mert, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Takımımızı altyapı hocalarımız çalıştıracak. 2 gün içerisinde de yeni hocamızı açıklayacağız. Pandemi sürecinden sonra ligde oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar ve hocamızın daha önce Trabzonspor ile ilgili yaptığı açıklamaların Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde yeni bir tartışma oluşturmaması düşüncesiyle hocamızdan böyle bir talep geldi. Hem hocamızı hem de kulübümüzü böyle bir tartışma içine sokmak istemediğimizden dolayı bu talebi olumlu karşıladık. Hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.
AKÇAY'IN KARNESİ
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde görevine son verilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sarı-lacivertli takımla çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine 27 Ocak'ta başlayan Akçay, 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, 21. haftada ise deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.
Ardından iç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galip ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Ligin 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 25. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, Akçay ile üst üste üç maçı puansız tamamladı.
Ardından 26. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu tarihten sonra bütün liglere Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla çalışmalarını durdurdu.
Pandemiyle mücadelede yeni normalleşme dönemine geçilmesi ve liglerin 12 Haziran'da başlatılmasıyla teknik direktör Akçay yönetiminde tekrar çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçını Gaziantep FK ile oynadı.
Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak beklediği 3 puanı alamayan başkent temsilcisi, 28. haftada ise lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Yaşanan gelişmelerin ardından bugün MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de bu sezon sırasıyla teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile çalışan MKE Ankaragücü, 24 puanla son sırada yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!