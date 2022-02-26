Anne ve 2 çocuğu öldü! Kahreden haber!

Son dakika haberler... Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda ikamet eden İbrahim I., doğalgaz zehirlenmesinden dolayı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
APARTMANIN BOŞALTILMASI İSTENDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi. Polis ekipleri durumu hemen apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAREKETSİZ BULUNDU
Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi. Apartman boşaltılırken, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz'ın (34) evinden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını uzun süre çalan ve açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu.
ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğal gaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi.
POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.
ÜÇ GÜN ÖNCE ANKARA'YA TAŞINMIŞ
Ayrıca Anne Batmaz, 2 çocuğunu da alarak 3 gün önce Sivas’tan Ankara’ya taşındığı, evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi. Doğalgazdan zehirlenen İbrahim I.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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