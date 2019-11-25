25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25-26 Kasım günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır" denildi.
F-16'LAR S-400 TESTİ İÇİN HAVALANDI İDDİASI
Açıklamanın ardından Başkent'te bugün öğle saatlerinden itibaren F-16'lar ve diğer hava araçları havalanarak yüksek ve alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşlar, Kahramankazan ilçesinde bulunan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde ve çevresinde gerçekleştirildi.
Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilid. Yüksek ve alçak irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin uçaklarla radar bağlantısının test edildiği öne sürüldü. Test uçuşlarının yarın da devam edeceği kaydedildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
S-400'LER Mİ TEST EDİLİYOR?
Savunma Sanayi Başkanlığı'nın test ettiği projeler kapsamında F-16'ların havalandığı vurgulandı. Uçuşların S-400'lerin testi için mi yapıldığı konusunda açıklama yapılması bekleniyor.
Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testilerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020’de aktif hale getirileceği öğrenildi.
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