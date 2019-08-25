Ankara'da son dakika deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Ankara'daki depremin büyüklüğü 3.3 olarak revize edilirken, AFAD derileri ise 3.5 olarak açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar. İşte 25 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

AFAD'DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

AFAD, depremin ardından twitter hesabından, "Ankara, Yenimahalle'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz" mesajını yayınladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından,

"Değerli hemşehrilerim, Yenimahalle merkezli 3.5 şiddetinde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." şeklinde açıklamada bulundu.

Ülke İl İlçe Köy Mesafe En yakın 5 yerleşim merkezi Türkiye ANKARA YENIMAHALLE YAKACIK 2.39 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE YUVA 3.62 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE MEMLIK 5.10 Türkiye ANKARA KECIOREN BAGLUM_MrkKöy 6.37 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE KARACAKAYA 6.78

Ülke İl İlçe Köy Mesafe Büyük illere uzaklığı Türkiye ANKARA Merkez - 11.51 Türkiye ISTANBUL Merkez - 339.78 Türkiye ANTALYA Merkez - 393.74 Türkiye IZMIR Merkez - 517.46 Türkiye ERZURUM Merkez - 726.20



SON DEPREMLER - 25 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) 2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN 2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) 2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) 2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) 2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.08.25 01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN 2019.08.25 01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) 2019.08.25 01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) 2019.08.25 01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.25 01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.08.25 00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR) 2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) 2019.08.24 23:37:42 39.4762 26.2717 5.4 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.08.24 23:17:35 37.8445 29.7535 11.3 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)