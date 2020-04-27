Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da deprem meydanda geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.