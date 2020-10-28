AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla topyekun mücadele için "ulusal çaba gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferansla yaptığı toplantı sonrası Kovid-19'la mücadelede alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı.

Siyasi olarak bugün karar alma konusunda zor bir gün geçirdiklerini belirten Merkel, "Vatandaşlarıma Kovid-19'la mücadele için 'ulusal çaba gösterilmesi' çağrısında bulunuyorum. Sağlık konusunda 'acil durum' ilan etmemek için bir yol bulmamız gerekiyordu. Bugün aldığımız tedbirler, biraz sert olabilir ama aralıkta normal yaşantımıza dönebilmek için bunlar gerekli tedbirler." ifadesini kullandı.

Şansölye Merkel, 2 Kasım'dan itibaren 4 hafta boyunca kısmi kısıtlamalara gidileceğini bildirerek, "Virüs bu tempoda artmaya devam ederse, sağlık sistemi zora girer. Bundan kaçınmak için önlem almalıydık." dedi.

Alman Başbakan, bulaşan virüsün yüzde 75'inin nereden kaynaklandığının tespit edilemediğinin de altını çizdi.

"İBADETLER KONUSUNDA SERT TEDBİRLER ALMADIK"

İşletmelere cirolarının yüzde 75'i oranında destek verileceğini aktaran Merkel, bunun için 10 milyar avro ek ödenek ayrılacağı bilgisini paylaştı.

Merkel, vatandaşlardan akraba veya turistik seyahatlerden kaçınmalarını, kesin olarak mesafe kuralına uyulmasını ve minimum temas uygulanmasını istedi.

Dini ayinler için henüz bir kısıtlama getirmediklerini belirten Merkel, ancak ibadethanelerde hijyen kurallarına uyulmasını tekrar vurguladıklarını söyledi.

Merkel, "Mart ayındaki gibi bir durumumuz yok, o nedenle ibadetler konusunda sert tedbir almadık. Ama mesafe kuralı, hijyen her zamanki gibi çok önemli." diye konuştu.

Alman Şansölye, bugünkü toplantıda alınan en önemli olumlu kararın, okul ve kreşlerin açık kalması olduğuna dikkati çekti.

ALINAN KARARLAR

Almanya'da alınan yeni tedbirlere göre, tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.

Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Tüm kamuya açık alanlarda, eğlence partileri iptal edilecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlardan dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hane mensuplarının buluşması yasaklanacak.

Yeni tedbirler, 2 Kasım'da başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek.

ALMANYA, TÜRKİYE'NİN TAMAMINI "RİSKLİ BÖLGE" İLAN ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın risk bölgesi dışında tutulma süresinin 8 Kasım’da sona ereceği ve uzatılmayacağı duyuruldu.

Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya gelecekler için Kovid-19 testi zorunlu olacak.

Testleri pozitif çıkanlar, Türkiye'deyken uçağa alınmayacak.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği, 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 477 bin 203'e, toplam can kaybı ise 10 bin 347'ye ulaştı.