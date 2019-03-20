Amasya'da deprem oldu! Rasathanenin internet sitesinden alınan bilgiye göre Doluca-Gümüşhacıköy merkezli deprem saat 20.41'de meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD) internet sitesinde 20.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.3 kilometre olarak açıkladı.

19 MART EN SON DEPREMLER

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.19 20:41:04 40.8455 35.3312 5.0 -.- 3.8 3.7 DOLUCA-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel 2019.03.19 20:38:54 37.4117 29.4920 10.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 19:58:20 37.4630 29.4900 6.4 -.- 2.0 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 19:28:16 37.7328 36.3135 3.9 -.- 2.1 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.03.19 19:19:37 37.0720 28.6303 7.8 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2019.03.19 18:21:44 39.2598 28.1067 7.6 -.- 2.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.03.19 17:55:36 37.1825 28.1202 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.03.19 17:50:17 37.1385 37.1532 0.0 -.- 1.7 -.- SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.19 17:08:29 37.9785 34.8187 0.0 -.- 1.5 -.- OZYURT-(NIGDE) İlksel 2019.03.19 16:31:11 37.4273 29.4583 5.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 16:05:12 36.4932 28.7390 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.19 15:32:42 35.5700 31.2153 88.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.19 14:57:44 41.2863 41.3880 4.2 -.- 2.0 -.- ORTACALAR-ARHAVI (ARTVIN) İlksel 2019.03.19 14:57:23 38.8552 27.1827 5.4 -.- 2.2 -.- KARAAHMETLI-(MANISA) İlksel 2019.03.19 14:32:34 37.4668 29.4617 7.0 -.- 2.7 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 14:01:47 39.0562 37.3108 0.0 -.- 1.7 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.03.19 13:30:38 37.1788 29.3160 5.2 -.- 1.7 -.- HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 13:25:34 38.8463 26.8877 6.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.19 13:20:49 37.4225 29.4730 7.9 -.- 1.4 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.19 13:11:40 36.3970 27.0700 5.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.03.19 13:00:55 40.9492 35.8215 0.0 -.- 1.8 -.- AYVALISOKAGI-LADIK (SAMSUN) İlksel 2019.03.19 12:56:25 40.3233 25.8537 5.0 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.19 12:35:31 36.4282 26.9875 14.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.19 12:20:14 39.6118 29.5037 0.0 -.- 1.7 2.0 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.03.19 12:15:21 37.2292 28.2498 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) REVIZE01 (2019.03.19 12:15:21) 2019.03.19 12:10:31 37.1882 28.2327 0.0 -.- 1.6 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel 2019.03.19 12:03:54 39.0655 37.3082 0.0 -.- 1.9 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.03.19 12:01:25 36.1255 27.6167 8.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.19 11:57:04 38.1910 41.0112 12.0 -.- 2.0 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.03.19 11:50:51 37.1773 28.4378 12.6 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA)