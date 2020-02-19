19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 313 lira civarında el değiştiriyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,7 artışla 312,7 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne de değer kazancıyla başlayan ve 313,3 liraya kadar çıkan altının gram fiyatının yanı sıra çeyrek altın da Kapalıçarşı'da 510 liraya dayandı. Cumhuriyet altını ise 2.084 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişin ardından bugün 1.610 doları test ederken, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altının on fiyatı en son 2013 yılında 1600 dolar eşiğini geçmişti.
Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 2 bini aştığını belirterek, salgının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.
Azalan risk iştahının altın talebini ve güvenli liman arayışını desteklediğine değinen analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.
GRAM ALTINDA DİRENÇ 315 TL
Analistler, dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının dolar ve ons altının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların, gram altında ise 315 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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