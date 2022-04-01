ALTIN FİYATLARI 1 Nisan Cuma günü yukarı yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derleidk. İşte 1 Nisan altın fiyatları...

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