Altın dolandırıcıları her yolu deniyor

SHOW Haber'in özel haberine göre; altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. Gramaj hilesi yapabiliyorlar, 14 ayar altının 22 ya da 24 ayar altın gibi gösterebiliyorlar, sahte altını bile piyasaya sürenler var.

Kuyumcu Hamdi Atak "Altının gram fiyatı bugün itibariyle 600 lira bandını zorluyor. Altın değerlendikçe çeşitli çeşitli yollar arıyorlar." dedi ve altın alırken nelere dikkat etmek gerektiğini anlattı.

Vatandaşlar ise uygun fiyatta altın alma derdinde.