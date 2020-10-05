Aliyev: Ermenistan, Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

"SİHA'LAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

SİHA'lar sayesinde verilen kayıpların azaldığını belirten Aliyev, “Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca, “Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.” şeklinde konuştu.