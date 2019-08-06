Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Win Win kampanyasının ödüllerinin dağıtılma töreninde konuşan Koç, şunları söyledi:

"3 TRANSFER OLACAK, HOCAMIZ İSTERSE..."

“İlgili, ilgisiz, alakasız isimleri yazıyorsunuz. Akşamları spor kanallarına bakıyorum arkadaşlar vakit doldurmak için bir sürü isim üzerinden yorum yapıyor. Biz transfer bitmeden hiçbir açıklama yapmıyoruz. Hatta çok iddia edildiğinde ilgilenmiyoruz da dememeye çalışıyoruz. Transferler yaptık ama daha yapacağımızı Divan Kurulu’nda ifade ettim. Audi Cup’ta gözlemlediğimiz gibi eksiklerimiz ortada. İki stoper, bir 6 numara hocamızın isteğine göre artı 1 daha olabilir.”

“TRANSFER 2 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK”

“Sınırlı cephane olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuzda adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Her istediğiniz her zaman olmuyor. Transfer olacak. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül’e kadar devam edecektir. Ana opsiyonlarımızdan biri kiralamak olduğu zaman bu kulüpler de son ana kadar oyuncuları bırakmıyor.”

“TAM KADRO OLMAYACAĞIMIZ AŞİKARDI”

“Sezon başladığı zaman tam kadro olmayacağı aşikardır. Bunun böyle olacağı belliydi. Ne Audi Cup ne başka sonuçlar transfer politikamızı etkilemeyecek. Görüştüğümüz oyuncular var. Belki önceliklerimiz olmayacak başkalarına yoğunlaşacağız. Ama transfer bitmemiştir.”

VOLKAN DEMİREL KALACAK MI?

"Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil."

KOLAROV CEVABI

“Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak. Transfer bitmeden açıklamam.”