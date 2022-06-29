Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

İşadamı Ali Ağaoğlu öğle saatlerinde rahatsızlık geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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