Yeni gelişme: Belgeler sızdı!

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Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı "Rust" isimli filmin setindeki trajik kaza konuşulmaya devam ediyor. Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken, tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyordu.

YENİ GELİŞME

24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı, "Asıl soru; 'Bu kurşunu oraya kim, neden koydu?' olmalı..." açıklaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili, "Kaza mı yoksa sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirirken, ABD basını trajedideki sır perdesini aralayacak yeni belgelere ulaştı. Los Angeles Times'a sızdırılan yeni belgelere göre; Hutchins'in ölümüne neden olan silahın nereden geldiği netlik kazandı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Deneyimsiz olduğu ortaya çıkan filmin silah sorumlusunun Gutierrez-Reed'i öneren kişinin 51 yaşındaki bir silah uzmanı Seth Kenney olduğu ve aynı kişinin filme bu silahı temin eden şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan kaynaklar; Kenney'in bir nevi "Akıl hocası" olarak ekibe dahil edildiğini ancak kendisinin sette kimse tarafından görülmediğini belirtti. Böylelikle ölümlü kazadaki şüpheliler listesine bir kişi daha eklenmiş oldu.

HUTCHINS'İN EŞİ HAREKETE GEÇTİ

Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından Hutchins'in eşi harekete geçmişti. Matt Hutchins, Los Angeles’ta bir avukatla anlaşmıştı ve yaşanan kazayı mahkemeye taşımaya karar vermişti.

PEK ÇOK KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

"İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme" iddiası ile açılacak olan davada Baldwin’in ve pek çok kişinin hakim karşısında çıkması bekleniyor.

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığını ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıklamıştı.

Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust’un diğer yapımcılarının hedef alacağını belirtmişti. Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizmişti.

SİLAHTA GERÇEK MERMİ ÇIKTI

Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği de kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

NE OLMUŞTU?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.