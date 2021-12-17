Akılalmaz soygun! Yolda yürürken çantası kesildi

Akılalmaz olay dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı.
DHA'nın haberine göre, çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.
"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"
Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.
Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" dedi.
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