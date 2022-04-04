Akılalmaz olay! Yaşlıları seçiyordu!

Son dakika haberler... Denizli'nin Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde geçen 23 Mart'ta jandarmaya başvuran Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, evlerinde uyutulduktan sonra para ve ziynet eşyalarının çalındığını belirtti.
İNTERNETTEN İRTİBAT KURUYORDU
DHA'da yer alan habere göre çalışma başlatan ekipler, para ve altınları bakıcı olarak eve yerleşen Nurtem Doğacı'nın çaldığını belirledi. Doğacı'nın internet sitelerindeki ilanlardan irtibat kurup, evlerine bakıcı ve temizlikçi olarak yerleşip, güven sağladığı yaşlı kişilerin yemeklerine uyku ilacı atıp, paralarını çaldığı tespit edildi.
EN SON 1700 EURO VE 3 BİN TL ÇALDI
Doğacı'nın, en son Yaşar-Günsel Bozkurt çiftini de aynı yöntemle uyutup, 1700 euro, 3 bin TL ve 1 adet cep telefonu çaldığı belirlendi.
SAKLANDIĞI BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI
Doğacı'nın İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Narkoz' adı verilen operasyon düzenledi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle önceki gün düzenlenen operasyonda Doğacı, evde saklandığı battaniyenin altında yakalandı.
43 AYRI SUÇ KAYDI VE 14 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS
Gözaltına alınıp, Denizli'ye getirilen Doğacı'nın 43 ayrı suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve 'yağma suçu'ndan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Doğacı, tutuklandı.
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