30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'nin Honaz ilçesinde dün akşam saatlerinde bir genç kız tüfekle vurularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün´ü (17) doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K., babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bilinmeyen bir nedenle ateş aldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
DHA'daki habere göre saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan Atagün´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
TÜFEĞİ GÖSTERİRKEN ATEŞ ALMIŞ
Savcının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Umut K.´nın ilk ifadesinde kız arkadaşına tüfeğini gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği belirtildi.
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