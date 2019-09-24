Adıyaman'da dün akşam saatlerinde, sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu.

DARP EDEN KOCA GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.