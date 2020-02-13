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6 metreyi bulan kar tünelleri görenleri şaşırttı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar, tünelleri andırıyor. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

13.02.2020 - 08:24 | Güncelleme:
kar kalınlığı 6 metre
İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

İHA'da yer alan habere göre özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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  • deli2020-02-13 08:43:547 METRE KARA YOL AÇILIR MI ARKADAŞIM. 2020 YILI OLMUŞ SENE PALETLİ ARAÇLAR VAR. YAZIK DEĞİL Mİ BU İŞ MAKİNELERİNE HARCANAN MAZOTLARA. DOĞAYA KARŞI ÇALIŞMAK YERİNE DOĞAYA UYUM SAĞLAMAYI NE ZAMAN ÖĞRENECEĞİZ ACABA. SONRA ÇIĞ DÜŞTÜ. ADAMLAR KÖPEKLERE KIZAK ÇEKTİRİYOR KANADA DA AVRUPA DA . BİZİM KADAR PARALARI YOK DEMEK Kİ YOL AÇTIRAMIYORLAR.
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