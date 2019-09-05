Ankara'da dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Natoyolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi.

BAGAJA YERLEŞTİRMEYE BAŞLADI

Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı.

KONTAĞI ÇEVİRDİ ARAÇ FIRLADI

DHA'daki habere göre iddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı. Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu.

Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı.

ANNE İLE OĞLU HAFİF YARALANDI

Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.