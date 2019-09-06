Manisa'nın Soma ilçesinde iki çocuk babası, Mehmet K., (32) saat 07.30 sıralarında, 5 yıldır ayrı yaşadığı, boşanma davaları süren eşi Türkan K.'nin (26) Zekeriya B. (37) ile birlikte yaşadığı Anafartalar Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında bulunan evine geldi. Mehmet K. ile iki çocuğunun annesi Türkan K. arasında tartışma çıktı.

RASTGELE BIÇAKLAYIP KAÇTI

DHA'daki habere göre tartışmanın uzaması üzerine Mehmet K., yanında getirdiği bıçağı Türkan K.'ye rastgele saplamaya başladı. Mehmet K., bu sırada kendisine engel olmaya çalışan Türkan K.'nin birlikte yaşadığı Zekeriya B.'yi de aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Türkan K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 bıçak darbesi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Zekeriya B. ise gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada bulundukları öğrenildi.