Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 05.43'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre; merkez üssü Akhisar olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.