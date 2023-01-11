HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesi için kullandığı sözlere tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Çelik, "Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Bütün siyasiler ve kurumlar eleştiriye açıktır. Eleştiri ile hakaret arasında çizgi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Vatandaşları, esnafı, öğretmenleri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK'nın komuta kademesine hakaret edecek şekle ulaştı. Hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun 'Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri' demesi utanç vericidir. Böyle bir zihniyet arıyorsa kendi zihniyetine bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arifiye'deki tank-palet fabrikasına ziyaretinde yaptığı konuşmanın TSK'nın komuta kademesi tarafından alkışlaması hakkında, "Dün beni eleştirirken, kendisini askerlere alkışlatır oldu. Bu büyük bir çürümüşlüğün göstergesi. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı Ortadoğu askerleri kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamı anlayacak. Kenan Evren kafasına geldiler" demişti.