AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir." dedi.

Kahramanmaraş'ta bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen Ünal, sohbet edip soruları cevaplandırdı.

Ünal, günümüzde gazeteciliğin tanımının da formunun da değişmeye başladığını ve geniş bir etki alanına sahip olmaya başladığını belirtti.

Dijital dönüşümün sonucu olarak bugün hem internet coğrafyasında hem de sosyal ağlardan çok hızlı erişim sağlanabildiğine dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün 5 bin, 10 bin takipçisi olan bir sosyal medya kullanıcısı bile bir anlamda Türkiye genelinde bir etki oluşturabiliyor. Geçen günlerde bir Twitter kullanıcısı genç fikir ortaya attı ve 'Neden ağaç bayramını yılda bir kere olsun kutlamıyoruz?' dedi. Bu fikir sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Önce AK Parti Çevre ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız genci davet etti. Akşam da Cumhurbaşkanımız gençle ilgili tweet attı. Ortaya güçlü bir fikir koyduğunuzda güçlü bir düşünce koyduğunuzda, artık bir anda çok farklı alanlara dönük etki oluşturabiliyorsunuz. Bu yönüyle artık çok kıymetli süreç başladı. İletişimle ilgili tabii bu yüzden de gazeteciliğin tanımı değişmeye başladı derken biraz onu kastediyorum."

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anormal" bulunduğunu ifade eden Ünal, "Oysa Trump artık yeni normali. Bir tweet ile Çin ile ticaret savaşı başlatan ya da başka bir tweet ticaret savaşını sonlandıran, dijital dönüşümün sonuçlarını iyi bir şekilde yöneten devlet başkanıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni normali de biraz anlamak için çaba sarf etmek gerekiyor." dedi.

"S-400'LER NEREYE KONUMLANACAK?"

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ilişkin soru üzerine Ünal, şunları söyledi:

"S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir. Milli Savunma Bakanlığı, nasıl bir koordinat oluşturacak henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ile beraberdim. Kendisine sorduğumda 'Çalışmalarımız devam ediyor.' dedi."