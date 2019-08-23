AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı.

Çelik şunları söyledi:

"Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekûn değerlendirilmesi gereken bir konu.

"ESAS OLAN TOPLUM OLARAK BİR TUTUM ALIŞA DÖNÜŞMESİDİR"

Üzerimize düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir. Muhakkak surette üzerine hassasiyetle gideceğimiz eylemler. Şiddete başvuran şahısların toplumsal düzeyde bir duyarlıkla dışlanması, kültürel bir farkındalık oluşturulması, bilinç oluşturulması, direnç noktası oluşturulması bütün toplumun vazifesidir. Siyaset düzeyinde atılacak adımlar atılıyor, esas olarak toplum olarak bir tutum alışa dönüşmesidir. Burada sivil toplumun, eğitimin, belediyelerin üzerine düşen çok büyük işler vardır.

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMAK BİR BAŞKA ŞİDDET"

Bu işler parmak sallayarak, onu bunu suçlayarak çözülmüyor. Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli, reddedilmesi gerekmektedir. Diğer üzüntü kaynağımız, özellikle sosyal medyada, medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, toplumun diğer kesimlerin bilhassa çocukların bundan nasıl etkileneceği hesaba katılması gerekiyor. Şiddet görüntülerin yayınlanması bir başka şiddettir. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri bunun altını çiziyorlar. AK Parti olarak MKYK ve MYK olarak bu konuda her türlü öneriye, işbirliğine açığımız. Bu partiler üstü bir meseledir. Toplumun tüm bireylerini, hücrelerini ilgilendiren bir mesele. Çok acı bir şekilde canımız yanıyor, maalesef bu mesele üzerimize bugün kabus gibi çöktü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

"İŞBİRLİĞİ ALANLARI ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gündelik hayatta kullandığımız dil bu tür şiddeti dolayıma sokabiliyor. Görüntülerin yayılması, sosyal medyada yayınlanması aynı şekilde bir sonuç doğurabiliyor. Daha çok çalışmaya, işbirliği alanları üretmeye devam edeceğiz. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

TÜRK EKONOMİSİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI

Emniyet kemeri kullanımın arttırılması duyarlılığını yüksek düzeyde tutalım diye değerlendiriyoruz. Bugün 18. kuruluş yıldönümümüzün kutlanacağı bir gün. MKYK sorası kutlamayı düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 saat sonra bu konuda bir konuşması olacak. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde 'Erdemliler Hareketi' diyerek yola çıkmıştık. Türkiye'nin meselelerini çözecek bir siyasi arayış içerisindeyken AK Parti kuruldu. Demokratik dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği arttırıldı. Türk ekonomisinin dünyayla entegrasyonu konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı.